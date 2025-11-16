Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 11: Der Ball im Bauch
44 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 6
Collie-Welpe Lenny hat beim Spielen einen Ball verschluckt. In seiner Praxis versucht Dr. Scott Miller, den Gegenstand herauszuoperieren. In Australien behandelt Kate den Labrador Bear. Dabei stellt sie einige Wucherungen fest, die sie mittels einer Computertomographie genauer untersucht. Währenddessen überlegen die Arztschwestern Alison und Audrey, wie sie eine Beule vom Hals eines Kängurus entfernen können, da die Tiere keine Narkose vertragen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd