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Die Belagerung des Nordens - Teil 2

NickelodeonStaffel 1Folge 20vom 05.08.2026
Die Belagerung des Nordens - Teil 2

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Folge 20: Die Belagerung des Nordens - Teil 2

24 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Während die Feuermarine angreift, sucht Aang Hilfe in der Geisterwelt. Dabei gerät er an den Gestaltenwandler Koh, der ihm zwar helfen kann, dafür aber eine gefährliche Bedingung stellt. Aang muss eine schwere Entscheidung treffen.

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