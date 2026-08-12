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Folge 12: Der Schlangenpass
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde wollen mit der Fähre bequem nach Ba Sing Se reisen. Doch es kommt anders als geplant: Aang sieht, dass drei Flüchtlinge nicht an Bord gelassen werden. Er beschließt, sie auf dem Randweg zu begleiten. Ihre Route führt die Gruppe über den gefährlichen Schlangenpass, der zum Teil überflutet ist. Im Wasser lauert eine riesige Seeschlange auf nichts ahnende Reisende...
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany