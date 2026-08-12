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Der Schlangenpass

NickelodeonStaffel 2Folge 12vom 12.08.2026
Der Schlangenpass

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Folge 12: Der Schlangenpass

23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Aang und seine Freunde wollen mit der Fähre bequem nach Ba Sing Se reisen. Doch es kommt anders als geplant: Aang sieht, dass drei Flüchtlinge nicht an Bord gelassen werden. Er beschließt, sie auf dem Randweg zu begleiten. Ihre Route führt die Gruppe über den gefährlichen Schlangenpass, der zum Teil überflutet ist. Im Wasser lauert eine riesige Seeschlange auf nichts ahnende Reisende...

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