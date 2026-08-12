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Folge 13: Bedrohlicher Bohrer
23 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Die Feuernation rückt mit einem riesigen Bohrer gegen die Außermauern von Ba Sing Se vor. Nichts scheint die gewaltige Kriegsmaschine aufhalten zu können. Aang und Sokka entwickeln daraufhin einen riskanten Plan, um die Stadt vor den Invasionstruppen zu bewahren. Als ihr Angriff fehlschlägt und die Lage immer hoffnungsloser wird, stellt sich Katara mit seinen Bändigerkräften dem Bohrer entgegen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany