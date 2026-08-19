Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 17: Der Laogai-See
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Aang und seine Freunde treffen überraschend einen alten Bekannten wieder, den Freiheitskämpfer Jet. Der hat überraschende Neuigkeiten für die Gefährten: Er weiß nämlich, wo sich ihr verschwundener Freund Appa aufhält.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany