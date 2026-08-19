Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Avatar - Der Herr der Elemente

Ein fataler Niedergang

NickelodeonStaffel 2Folge 20vom 19.08.2026
Ein fataler Niedergang

Ein fataler NiedergangJetzt kostenlos streamen

Avatar - Der Herr der Elemente

Folge 20: Ein fataler Niedergang

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

In einer Vision sieht Aang, dass Katara, die in Ba Sing Se zurückgeblieben ist, in großer Gefahr ist. Sofort eilt er mit Sokka und Toph zurück in die Hauptstadt des Erdkönigreichs. Unterwegs treffen sie auf einen unerwarteten Verbündeten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Avatar - Der Herr der Elemente
Nickelodeon
Avatar - Der Herr der Elemente

Avatar - Der Herr der Elemente

Alle 2 Staffeln und Folgen