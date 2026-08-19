Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 20: Ein fataler Niedergang
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
In einer Vision sieht Aang, dass Katara, die in Ba Sing Se zurückgeblieben ist, in großer Gefahr ist. Sofort eilt er mit Sokka und Toph zurück in die Hauptstadt des Erdkönigreichs. Unterwegs treffen sie auf einen unerwarteten Verbündeten.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany