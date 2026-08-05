Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 5: Der Tag des Avatar
23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Aang wird für den Mörder von Chin dem Großen gehalten und soll verurteilt werden. Seine Freunde versuchen, seine Unschuld zu beweisen. Ihre Beweise werden jedoch nicht angenommen. Doch dann wendet sich unverhofft das Blatt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Avatar - Der Herr der Elemente
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany