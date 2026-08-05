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Der blinde Bandit

NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 05.08.2026
Der blinde Bandit

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Folge 6: Der blinde Bandit

23 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Aang trifft auf die Kämpferin Toph und glaubt in ihr das Mädchen aus einer seiner Visionen gefunden zu haben. Er hofft, dass sie ihm das Erdbändigen beibringen kann, jedoch machen ihre Eltern ihnen einen Strich durch die Rechnung.

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