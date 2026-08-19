Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 1: Aang erwacht
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Aang kommt nach der verheerenden Niederlage bei Ba Sing Se wieder zu sich. Verwundert stellt er fest, dass er sich an Bord eines Schiffes der Feuernation befindet: Seine Freunde haben es gekapert und reisen nun unter falscher Flagge.
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany