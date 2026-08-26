Der Brodelnde Fels – Teil 1Jetzt kostenlos streamen
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Folge 14: Der Brodelnde Fels – Teil 1
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Sokka und Zuko wollen Hakoda retten und brechen in den Brodelnden Fels ein, das Hochsicherheitsgefängnis der Feuernation. Hakoda ist aber nirgendwo zu finden. Sie tüfteln einen Fluchtplan aus, der jedoch von den Gefangenen zunichtegemacht wird.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany