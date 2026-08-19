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Hoch das Bein!

NickelodeonStaffel 3Folge 2vom 19.08.2026
Hoch das Bein!

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Folge 2: Hoch das Bein!

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Im Territorium der Feuernation finden Aang und seine Freunde Unterschlupf in einer Höhle. Aang verkleidet sich als Schüler, um herauszufinden, was die Kinder lernen. Sokka will sich lieber in der Höhle verkriechen.

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