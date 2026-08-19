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Die bemalte Lady

NickelodeonStaffel 3Folge 3vom 19.08.2026
Die bemalte Lady

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Folge 3: Die bemalte Lady

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Aang und seine Freunde können nicht weiterfliegen, weil es Appa nicht gut geht. Sie besuchen ein Dorf am Fluss, um Medizin für den Flugbison zu besorgen. Bei den Dorfbewohnern herrscht schlechte Stimmung.

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