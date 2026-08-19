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Sokka und sein Meister

NickelodeonStaffel 3Folge 4vom 19.08.2026
Sokka und sein Meister

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Folge 4: Sokka und sein Meister

23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6

Sokka hat das Gefühl, nicht genug zur Gruppe beizutragen. Darum macht er einen geheimnisvollen Meister des Schwertkampfs ausfindig, um bei ihm in die Lehre zu gehen.

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