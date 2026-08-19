Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 4: Sokka und sein Meister
23 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Sokka hat das Gefühl, nicht genug zur Gruppe beizutragen. Darum macht er einen geheimnisvollen Meister des Schwertkampfs ausfindig, um bei ihm in die Lehre zu gehen.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany