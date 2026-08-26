Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 9: Durch den Wind
23 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Am Tag vor der Sonnenfinsternis wird Aang von seiner Furcht überwältigt. Seine Träume verwandeln sich in Albträume, und schon bald kann er Traum und Realität nicht mehr voneinander unterscheiden.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany