Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Awkwafina is Nora from Queens

Comedy CentralStaffel 1Folge 5vom 08.11.2025
Heute nicht

Heute nichtJetzt kostenlos streamen

Awkwafina is Nora from Queens

Folge 5: Heute nicht

20 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 16

Nora gerät in einen Streit mit ihrem Vater und färbt sich daraufhin als Reaktion spontan die Haare. Wally beschließt indessen, sich einer Selbsthilfegruppe für alleinerziehende Eltern anzuschließen und dort Rat zu suchen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Awkwafina is Nora from Queens
Comedy Central

Awkwafina is Nora from Queens

Alle 1 Staffeln und Folgen