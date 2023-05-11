Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 3Folge 2vom 11.05.2023
Nora nimmt an einer neuen Spielshow teil, um ihrem Vater zu zeigen, dass sie sich konzentrieren und Sachen zu Ende bringen kann. Wally ist mehr zu Hause, und mischt sich in Omas Leben ein: Er wird überfürsorglich, wenn es um ihren Tritthocker geht.

