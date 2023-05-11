Staffel 3Folge 2vom 11.05.2023
Awkwafina is Nora from Queens
Folge 2: Die Spielshow
21 Min.Folge vom 11.05.2023Ab 16
Nora nimmt an einer neuen Spielshow teil, um ihrem Vater zu zeigen, dass sie sich konzentrieren und Sachen zu Ende bringen kann. Wally ist mehr zu Hause, und mischt sich in Omas Leben ein: Er wird überfürsorglich, wenn es um ihren Tritthocker geht.
Awkwafina is Nora from Queens
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central