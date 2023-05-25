Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 3Folge 4vom 25.05.2023
21 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 16

Nora und Edmund reisen nach Island. Nora trifft eine Elfe, die ihr einen Kristall schenkt und ihr den Satz "þetta reddast" beibringt. Oma sieht nach Nora und Edmund. Edmund stellt später fest, dass eine Affäre seine DNA-Testergebnisse verfälscht hat.

Comedy Central

