Awkwafina is Nora from Queens

Comedy CentralStaffel 3Folge 7vom 15.06.2023
Awkwafina & Teresa Hsiao

Folge 7: Awkwafina & Teresa Hsiao

21 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 16

Nora trifft Awkwafina, die ihr eine neue Sicht gibt. Sie kauft die Bodega von Mr. Moon und will in Queens bleiben. Wally und Brenda heiraten! Oma ist glücklich, weil ihre Familie es ist. Edmund findet bei der Hochzeit Liebe: Ist er der Richtige?

Comedy Central

