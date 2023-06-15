Staffel 3Folge 7vom 15.06.2023
Awkwafina is Nora from Queens
Folge 7: Awkwafina & Teresa Hsiao
21 Min.Folge vom 15.06.2023Ab 16
Nora trifft Awkwafina, die ihr eine neue Sicht gibt. Sie kauft die Bodega von Mr. Moon und will in Queens bleiben. Wally und Brenda heiraten! Oma ist glücklich, weil ihre Familie es ist. Edmund findet bei der Hochzeit Liebe: Ist er der Richtige?
Awkwafina is Nora from Queens
Genre:Sitcom
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central