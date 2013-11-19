Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 19.11.2013: Folge 11
22 Min.Folge vom 19.11.2013Ab 12
In Toronto kommt verloren gegangenes Frachtgut unter den Hammer. Was sich in den schweren Kisten verbirgt, lässt sich jedoch oft schwer abschätzen. Vom Katzenfutter bis hin zu teuren wissenschaftlichen Geräten, die „Koffer-Jäger“ bemühen sich zwar vor der Versteigerung möglichst viel über die Ware in Erfahrung zu bringen, doch den Wert der einzelnen Posten zu taxieren, fällt unter solchen Bedingungen natürlich schwer. Die Schnäppchenjagd gerät daher in Kanada zum Glücksspiel.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
