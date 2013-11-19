Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 11

TLCFolge vom 19.11.2013
Folge 11

Folge 11Jetzt kostenlos streamen

Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 19.11.2013: Folge 11

22 Min.Ab 12

In Toronto kommt verloren gegangenes Frachtgut unter den Hammer. Was sich in den schweren Kisten verbirgt, lässt sich jedoch oft schwer abschätzen. Vom Katzenfutter bis hin zu teuren wissenschaftlichen Geräten, die „Koffer-Jäger“ bemühen sich zwar vor der Versteigerung möglichst viel über die Ware in Erfahrung zu bringen, doch den Wert der einzelnen Posten zu taxieren, fällt unter solchen Bedingungen natürlich schwer. Die Schnäppchenjagd gerät daher in Kanada zum Glücksspiel.

