Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 26.11.2013: Folge 13
22 Min.Folge vom 26.11.2013Ab 6
Jerry Beach kennt sich als Blues-Musiker mit alten Instrumenten bestens aus. Daher ziehen ihn Laurence und Sally in dieser Episode als Experten zurate. Die beiden Schnäppchenjäger aus Kalifornien haben soeben in Shreveport, Louisiana, eine Stella-Gitarre aus den 30er-Jahren ersteigert. Was mag das gute Stück wohl wert sein? Jerry hält in dieser Hinsicht gute Nachrichten für das Duo bereit.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
