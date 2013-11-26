Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 26.11.2013
Folge vom 26.11.2013: Folge 13

22 Min. Ab 6

Jerry Beach kennt sich als Blues-Musiker mit alten Instrumenten bestens aus. Daher ziehen ihn Laurence und Sally in dieser Episode als Experten zurate. Die beiden Schnäppchenjäger aus Kalifornien haben soeben in Shreveport, Louisiana, eine Stella-Gitarre aus den 30er-Jahren ersteigert. Was mag das gute Stück wohl wert sein? Jerry hält in dieser Hinsicht gute Nachrichten für das Duo bereit.

