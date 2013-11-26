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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 14

DMAXFolge vom 26.11.2013
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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 26.11.2013: Folge 14

23 Min.Folge vom 26.11.2013Ab 6

„Koffer-Jäger“ Mark Meyer hat gerade in Louisiana für 150 Dollar einen rostigen Ventilator ersteigert. Das Ganze war ein Missgeschick. Der Schnäppchenjäger wollte eigentlich auf einen ganz anderen Gegenstand bieten. So ein Lapsus unterläuft mitunter auch echten Profis. Dumm ist nur, dass sich am Ende auch Marks zweites vermeintliches Highlight als Niete entpuppt.

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