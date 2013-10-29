Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 29.10.2013: Folge 6
22 Min.Folge vom 29.10.2013Ab 12
London ist die meistbesuchte Hauptstadt Europas. Jährlich strömen rund 14 Millionen Geschäftsleute und Touristen in die britische Metropole. Klar, dass den „Koffer-Jägern“ angesichts solcher Gästezahlen die Augen leuchten. Denn je höher das Reiseaufkommen, desto mehr Gepäckstücke gehen unterwegs verloren. Und den Flughafen von Stansted haben sich die Schnäppchenjäger auf der Karte besonders fett angestrichen. Hier landet nämlich bevorzugt die betuchtere Klientel in superteuren Learjets. Die Ausbeute dürfte dort dementsprechend besonders üppig ausfallen.
