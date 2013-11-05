Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Laurence Martin und seine Frau Sally haben soeben in Dublin eine ganz gewöhnliche Aktentasche ersteigert. Doch als die Schnäppchenjäger den Inhalt der Beute untersuchen, bleibt ihnen vor Aufregung die Spucke weg. Darin befinden sich nämlich keine Geschäftspapiere und kein iPhone, sondern Handschellen und ein uraltes Schriftstück, welches besagt, dass diese einst dem weltberühmten Entfesselungskünstler Harry Houdini gehörten. Laurence und Sally können ihr Glück kaum fassen. Umgehend suchen die beiden einen Experten auf, um sich die Echtheit des Sensationsfundes bestätigen zu lassen.
