Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 12.11.2013: Folge 9
22 Min.Folge vom 12.11.2013Ab 6
In Santa Cruz machen die „Koffer-Jäger“ regelmäßig fette Beute. Denn auf der „Lost Property Auction“ kommen Liebhaberstücke mit Seltenheitswert unter den Hammer, wie zum Beispiel antikes Blechspielzeug oder Barbie-Puppen aus den 70ern. Das begehrteste Objekt in dieser Episode ist jedoch ein „Tony Hawk“-Skateboard. Der US-Amerikaner schaffte als Erster eine 900-Grad-Drehung in der Halfpipe und ist in der Szene ein absoluter Superstar. Das Sportutensil könnte daher viel Geld einbringen.
