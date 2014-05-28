Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 28.05.2014: Folge 12
22 Min.Folge vom 28.05.2014Ab 12
In Las Vegas ist schon viel Geld verzockt worden, doch „Koffer-Jäger“ Mark Meyer war das Glück hold. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und den Jackpot geknackt. Seine ersteigerten Casino-Souvenirs - ein Spielautomat, eine Zapfsäule und ein blutspritzender Dummy - bringen ihm stolze 5500 Dollar ein. Seine weibliche Kollegin Tracy Lombardo machte auch kräftig Kasse. Sie ergatterte eine Frank-Gehry-Designerlampe und eine Flash-Gordon-Spielzeugwaffe, wofür Liebhaber bis zu 1600 Dollar zahlen.
