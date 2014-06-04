Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 04.06.2014: Folge 13
22 Min.Folge vom 04.06.2014Ab 6
Die „Koffer-Jäger“ kommen zur Versteigerung eines Nachlasses nach Nashville, Tennessee. Sie hoffen auf klassische Sammlerobjekte und werden bitter enttäuscht. Tracy Lombardo und das Ehepaar Martin bleiben weit unter ihren Erwartungen. Allein Schnäppchen-Profi Mark Meyer und Billy Leroy haben mit ihren ersteigerten Kuriositäten Chancen auf Abnehmer. Mit einer Pink-Cadillac-Front, einem Kurpfuschergerät und alten Aufzeichnungen aus einer Irrenanstalt macht jeder einen Profit von ungefähr 1300 Dollar.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
