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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 10

TLCFolge vom 04.05.2016
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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 04.05.2016: Folge 10

22 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 6

Auf Long Island kommen Sammlerstücke, Memorabilien und Antiquitäten unter den Hammer. Dort sind die „Koffer-Jäger“ ganz in ihrem Element. Billy punktet auf der Nachlass-Auktion mit einem Alkoholtester aus den Fünfzigerjahren und einem Hochrad. Die beiden Objekte bringen ihm knapp sechzehnhundert Dollar ein. Valerie fokussiert sich derweil auf einen Militärsattel der US-Kavallerie. Das gute Stück stammt aus dem Jahr 1859 und wurde vom Besitzer exzellent gepflegt. Das Leder hat nicht die kleinsten Risse.

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