Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 11.05.2016: Folge 11
22 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12
Toronto ist einer der Hauptumschlagplätze für Transporte zwischen den USA und Kanada. Dort werden in dieser Folge 50 Paletten fehlgeleitete Fracht versteigert. Das Angebot hat es in sich, denn inmitten der Massenware entdecken die „Koffer-Jäger“ hochinteressante Objekte, wie zum Beispiel einen signierten Regiestuhl und Starschnitte von Justin Bieber. Billy Leroy hat auf der Auktion einen Arztkoffer mit medizinischen Geräten ergattert. Nach dem Event lässt der Schnäppchenjäger seinen Fund von einem Experten schätzen.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.