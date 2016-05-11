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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge 11

DMAXFolge vom 11.05.2016
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Baggage Battles - Die Koffer-Jäger

Folge vom 11.05.2016: Folge 11

22 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12

Toronto ist einer der Hauptumschlagplätze für Transporte zwischen den USA und Kanada. Dort werden in dieser Folge 50 Paletten fehlgeleitete Fracht versteigert. Das Angebot hat es in sich, denn inmitten der Massenware entdecken die „Koffer-Jäger“ hochinteressante Objekte, wie zum Beispiel einen signierten Regiestuhl und Starschnitte von Justin Bieber. Billy Leroy hat auf der Auktion einen Arztkoffer mit medizinischen Geräten ergattert. Nach dem Event lässt der Schnäppchenjäger seinen Fund von einem Experten schätzen.

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