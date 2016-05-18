Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 18.05.2016: Folge 12
22 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 6
Das Parlamentsgebäude Ottawas ist ein perfektes Beispiel für Viktorianischen Baustil. Außerdem befinden sich in der kanadischen Bundeshauptstadt die wichtigsten politischen Institutionen des Landes. Deshalb hoffen die „Koffer-Jäger“ dort auf reiche Beute. Schnäppchenjäger Billy Leroy hat auf der Nachlass-Auktion eine Mounty-Uniform entdeckt - inklusive Hut und Stiefel. Der Zustand des Waffenrocks ist hervorragend. Nun stellt sich nur noch die Frage: Handelt es sich dabei um ein Original oder um eine Filmrequisite?
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.