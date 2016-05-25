Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 25.05.2016: Folge 13
22 Min.Folge vom 25.05.2016Ab 12
In New York werden auf einer Nachlass-Auktion über 8000 Sammler-Objekte, Antiquitäten und Memorabilien aus dem Filmgeschäft versteigert. Klar, dass die „Koffer-Jäger“ auf dem Mega-Event kräftig mitbieten. Doch um im „Big Apple“ mächtig abzusahnen, müssen die Schnäppchenjäger auf Zack sein und den Wert der angebotenen Objekte in Sekundenschnelle richtig taxieren. So wie Valerie, die in dieser Folge eine Zeitschrift aus den 70ern mit der Originalunterschrift von Andy Warhol ergattert.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.