Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle

Beziehungsstatus: kompliziert - Komm Deutschland, wir versuchen's nochmal

Beziehungsstatus: kompliziert - Komm Deutschland, wir versuchen's nochmal

Folge 4: Beziehungsstatus: kompliziert - Komm Deutschland, wir versuchen's nochmal

30 Min.

Einst waren die Deutschen ein Herz und eine Seele mit ihrer Bahn. Heute enttäuscht die DB immer wieder, Mitarbeitende und Fahrgäste beklagen einen Verlust. Beziehungsstatus: kompliziert. Stefanie Stahl, Deutschlands erfolgreichste Psychotherapeutin, bittet zur Therapiesitzung.

