Bahnsinn Riedbahn. Eine deutsche Baustelle
Folge 4: Beziehungsstatus: kompliziert - Komm Deutschland, wir versuchen's nochmal
30 Min.
Einst waren die Deutschen ein Herz und eine Seele mit ihrer Bahn. Heute enttäuscht die DB immer wieder, Mitarbeitende und Fahrgäste beklagen einen Verlust. Beziehungsstatus: kompliziert. Stefanie Stahl, Deutschlands erfolgreichste Psychotherapeutin, bittet zur Therapiesitzung.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Bahnsinn Riedbahn // Deutsche Bahn AG