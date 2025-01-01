Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland
Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland
„Jeder Mensch kann backen!“ - So lautet das Credo von Gesine Prado, wenn sie für „Baked in Vermont“ in der Küche ihres urigen Farmhauses steht und so köstliche wie bildschöne Teigkreationen zaubert. Ob himmlische Obstkuchen, ein Schoko-Gugelhupf nach Großmutters Rezept, köstliche Pistazienplätzchen, ganze Lebkuchenhäuser oder Eistorten zum Niederknien - Gesine kennt jede Menge Tricks, wie auch Kompliziertes schnell und einfach gelingt. Das amerikanische Multitalent ist Buchautorin, Rechtsanwältin, ehemalige Filmmanagerin und seit einigen Jahren Spitzen-Konditorin mit eigener Backschule. Doch Gesine beherrscht nicht nur die süße Küche: Wenn sie Gerichte wie Bacon-Ahornsirup-Bruschetta, Artischocken-Tomaten-Tarte, ihre berühmte Truthahnpastete oder Cheddar-Gruyere Käsebällchen auf den Tisch bringt, steht halb Vermont Schlange.