Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland
Folge vom 28.05.2019: Die Grill-Saison beginnt
21 Min.Folge vom 28.05.2019
In Vermont ist endlich Sommer - und damit Zeit für die Grillsaison, die Gesine Prado am liebsten für gebackene Barbecue-Spezialitäten nützt. Auf dem Menüplan stehen heute knusprig gegrillte Pizza, Kartoffelsalat und zwei göttliche Nachspeisen: Eis-Orangen-Törtchen, die direkt auf dem Rost gebacken werden, und hausgemachte Eiscreme-Sandwiches. Während die Creme für 20 Minuten ins Kühlfach kommt, hat Gesine Zeit für den Kartoffelsalat nach dem Rezept einer italienischen Freundin: Hinein kommen rote Kartoffeln, blanchierte grüne Bohnen und fruchtige Tomaten, die nicht nur für köstlichen Geschmack, sondern auch für sommerliche Farbe auf dem Teller sorgen.
