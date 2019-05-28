Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland

Ein Teig für Drei

HGTVFolge vom 28.05.2019
Ein Teig für Drei

Baked in Vermont - Leckerbissen aus Neuengland

Folge vom 28.05.2019: Ein Teig für Drei

21 Min.Folge vom 28.05.2019

Als Gesine ihren Mann Ray kennenlernte, war es Liebe auf den ersten Blick. Deshalb wird jeder Hochzeitstag gefeiert, als wäre es der erste. Da die zwei bei schönem Wetter am liebsten unter freiem Himmel essen, gibt es heute ein Picknick mit verschiedenen Leckereien: Schinken-Käse-Röllchen, gebackener Lachs mit Hasselback-Kartoffeln und Mousse-au-Chocolat mit Plunder-Locken. Um Zeit zu sparen, bereitet Gesine einen Teig für drei unterschiedliche Gerichte zu: Der so genannte Zieh-Teig geht kinderleicht und eignet sich für Süßes wie Herzhaftes. Auch die Schoko-Mousse ist schnell gemacht, so dass dem Paar noch genug Zeit für Hochzeitstag-Romantik bleibt.

