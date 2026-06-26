Barbazoos Rosen / Rettet die KorallenJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 26.06.2026: Barbazoos Rosen / Rettet die Korallen
22 Min.Folge vom 26.06.2026
Barbazoos wunderschöne Rosen sind in der Nacht auf geheimnisvolle Weise verschwunden. // Barbapapa erzählt den Barbababys von seiner Erkundungsreise in die Arktis und zum Meeresgrund.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany