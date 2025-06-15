Explosion in der RaffinierieJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 5: Explosion in der Raffinierie
45 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12
Die Reihe enthüllt die größten Baufehler weltweit: In Texas explodiert eine Erdölraffinerie, in Melbourne muss eine beliebte Touristenattraktion wegen eines architektonischen Fehlers erneut aufgebaut werden, und in Dänemark droht ein Bauprojekt auf einer vielbefahrene Straße zu kippen.
