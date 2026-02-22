Baukatastrophen weltweit
Folge 1: Das Höllentor
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Das idyllische Städtchen West in Texas wird im April von einer Katastrophe erschüttert. Die Düngemittelfabrik explodiert. Minuten später sind Feuerwehrleute mit der Löschung beschäftigt, als eine erneute Explosion 15 Männer in den Tod reißt.
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd