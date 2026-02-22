Historische Häuser am AbgrundJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Historische Häuser am Abgrund
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Seit mehr als 10.000 Jahren errichtet der Mensch Bauwerke. Doch dabei wurde manchmal auch gepfuscht: "Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Fehler und Missgeschicke des Ingenieurhandwerks auf der ganzen Welt. Dabei wird außerdem analysiert, was falsch lief, warum so manch schwerwiegender Fauxpas bislang unentdeckt blieb und wie verheerende Folgen vermieden werden können.
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd