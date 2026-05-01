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Baukatastrophen weltweit

Ein Sinkloch in Barcelona

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 7vom 25.05.2026
Ein Sinkloch in Barcelona

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Baukatastrophen weltweit

Folge 7: Ein Sinkloch in Barcelona

45 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 12

Als die Wiener Reichsbrücke im Jahr 1937 der Öffentlichkeit präsentiert wird, staunt die Welt über dieses Meisterwerk der Ingenieurskunst. Im August 1976 stürzt die Brücke jedoch ein, die tonnenschweren Teile fallen in die Donau und zerstören Schiffe. Eine Person kommt bei der Baukatastrophe ums Leben.

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