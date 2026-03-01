Der regungslose ObeliskJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 9: Der regungslose Obelisk
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Der Rocky-Mountain-Nationalpark beeindruckt mit seiner atemberaubenden Landschaft. 1903 wird in 3.300 Metern Höhe ein Damm angelegt, der knapp 80 Jahre später durchbrechen wird. Unmengen Wasser strömen bergabwärts und reißen drei Menschen in den Tod.
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Baukatastrophen weltweit
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
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