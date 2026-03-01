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Baukatastrophen weltweit

Der regungslose Obelisk

Kabel Eins DokuStaffel 5Folge 9vom 01.03.2026
Der regungslose Obelisk

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Baukatastrophen weltweit

Folge 9: Der regungslose Obelisk

45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12

Der Rocky-Mountain-Nationalpark beeindruckt mit seiner atemberaubenden Landschaft. 1903 wird in 3.300 Metern Höhe ein Damm angelegt, der knapp 80 Jahre später durchbrechen wird. Unmengen Wasser strömen bergabwärts und reißen drei Menschen in den Tod.

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