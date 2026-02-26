Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BAUSTELLE XXL

Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (1)

WELTStaffel 1Folge 10vom 26.02.2026
Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (1)

Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (1)Jetzt kostenlos streamen

BAUSTELLE XXL

Folge 10: Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (1)

51 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 6

Am Frankfurt Airport, dem größten Flughafen Deutschlands, entsteht für vier Milliarden Euro ein neues Terminal. Auf einer Fläche von einhundertsechsundsiebzigtausend Quadratmetern erstreckt sich die damit größte Baustelle Europas, welche bis zum Jahr 2026 fertiggestellt werden soll. Am Terminal 3 sollen jährlich fast zwanzig Millionen Passagiere ankommen und abreisen. Dafür müssen ein riesiges Hauptgebäude und drei lange Flugsteige gebaut werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

BAUSTELLE XXL
WELT
BAUSTELLE XXL

BAUSTELLE XXL

Alle 1 Staffeln und Folgen