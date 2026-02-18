Seilbahn der Superlative - Die höchste Baustelle DeutschlandsJetzt kostenlos streamen
BAUSTELLE XXL
Folge 2: Seilbahn der Superlative - Die höchste Baustelle Deutschlands
49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
Auf der Zugspitze entsteht eine außergewöhnliche Seilbahn-Konstruktion: sie überwindet den weltweit größten Gesamthöhenunterschied und mit 3.213 Metern das weltweit längste freie Spannfeld. Damit nicht genug: Sie fährt über eine einzige Stahlbaustütze, die mit ihren 127 Metern einen weiteren Höhenrekord aufstellt. Wie beeinflusst das alpine Klima die Arbeitsbedingungen? Die Reportage blickt hinter die Kulissen der Baustelle und begleitet die Entstehung des eindrucksvollen Bauwerks.
