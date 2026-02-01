Zum Inhalt springenBarrierefrei
BAUSTELLE XXL

Holzhochhäuser – Die Jagd nach dem Rekord

WELTStaffel 1Folge 14vom 01.02.2026
Holzhochhäuser – Die Jagd nach dem Rekord

Folge 14: Holzhochhäuser – Die Jagd nach dem Rekord

50 Min.Folge vom 01.02.2026

Globale Skylines im Wandel: Holzhochhäuser, die wie Pflanzen aus der Erde sprießen, erobern die Architekturwelt. Pioniere nutzen innovative Techniken, um aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz lebendige Wohnkomplexe zu schaffen. Das beeindruckende Meisterwerk in Brumunddal, Norwegen, ragt mit rund 85 Metern in den Himmel, während in Milwaukee, USA, das größte Hybrid-Holzhochhaus eine neue Ära der nachhaltigen Baukunst verkündet.

