Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 23: Erdbeben
46 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12
An der kalifornischen Küste bebt die Erde. Durch freigesetzte giftige Dämpfe werden die Insassen eines Bootes getötet, zwei Rettungsschwimmer werden beim Versuch, den Verunglückten zu helfen, von Gesteinsmassen eingeschlossen. Eddie, der sich mit Shaunie gestritten hat, bleibt mit seinem Jeep stecken und kann sich mit der hochschwangeren Valerie gerade noch in seine Hütte retten. Da setzen bei Valerie die Wehen ein ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited