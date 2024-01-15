Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 3: Die große Hitze
45 Min.Folge vom 15.01.2024Ab 12
Der Ex-Rettungsschwimmer Steve kann mit seinem Sohn Mike gerade noch einem Mann entkommen, der ihn verfolgt, und flüchtet zu Mitch. Es stellt sich heraus, dass der Verfolger Privatdetektiv ist - Steve ist des Kidnappings angeklagt. Mike und der kleine Ricky inspizieren einen Betonbunker am Strand, der Teil des Drainagesystems ist. Während die Jungen sich innen umschauen, verschließen die Arbeiter das Eingangstor - die Kinder sind eingeschlossen. Die Flut steigt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited