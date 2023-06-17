Die Tote aus der HaibuchtJetzt kostenlos streamen
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 18: Die Tote aus der Haibucht
42 Min.Folge vom 17.06.2023Ab 12
Debbie, die von ihrem Vater unerbittlich auf eine Olympiateilnahme im Schwimmen gedrillt wird, veranstaltet nachts mit ihrem Freund Zach eine Strandparty. Als sie übermütig schwimmen geht, wird sie auf mysteriöse Weise unter Wasser gezogen. Bei der darauffolgenden Suchaktion, an der auch Shaunie beteiligt ist, wird außer einem Stück von Debbies Badeanzug und dem Rest eines Bleigürtels nichts weiter gefunden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited