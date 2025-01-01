Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Albtraum unter Wasser (2)
40 Min.Ab 12
Linda, die Unterwasserfotos in der Santa Monica Bay machen will, entrinnt knapp dem Anschlag eines unbekannten Wesens. Ihr Begleiter kommt jedoch ums Leben und ihr Boot wird zerstört. Star-Rettungsschwimmer Mitch Buchannon findet Linda zufällig und zieht sie aus dem Wasser. Als sich die Presse einschaltet, haben Mitch und seine Kollegen Mühe, trotz einer Reihe von Diffamierungen aufzuklären, worum es sich bei dem geheimnisvollen Seeungeheuer in Wahrheit handelt ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Copyrights:© FremantleMedia Limited