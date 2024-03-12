Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Ein unvergesslicher Sommer

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 22vom 12.03.2024
Ein unvergesslicher Sommer

Ein unvergesslicher SommerJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 22: Ein unvergesslicher Sommer

42 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 6

Eddi glaubt nicht an die Vorhersage einer Wahrsagerin, dass er bald seine große Liebe treffen wird. Kurze Zeit später sieht er Lorna wieder, mit der er vor einigen Jahren einen romantischen Sommerabend verbracht hatte. Shauni sieht ihre Beziehung zu Eddi gefährdet und befragt erneut die Wahrsagerin, die ihr andeutet, dass Eddi in Gefahr ist. Auf Shaunis Bitten hin findet Garner heraus, dass Lorna seit jenem Sommer wegen Mordes an ihrem Geliebten Philipp gesucht wird ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
SAT.1 GOLD
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Alle 9 Staffeln und Folgen