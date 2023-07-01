Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 21vom 01.07.2023
42 Min.Folge vom 01.07.2023Ab 12

Mitch trainiert Matt in Kickboxen, nachdem er früher selbst einmal ein Champion war. Nun kann Matt an einem Amateurturnier in Venice teilnehmen. In den ersten Runden hat er großen Erfolg und schafft es bis ins Finale. Dort steht er dem höchst aggressiven Steve Thorn gegenüber. Unter den Zuschauern ist auch Michael Branson, der seit langer Zeit ein großer Feind von Mitch ist. Unabsichtlich gibt Thorn nun Branson die Gelegenheit, sich an Mitch zu rächen ...

