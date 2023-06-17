Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Harte Schule
42 Min.Folge vom 17.06.2023
Matt und Summer konnten sich einen Platz im Rettungsschwimmerteam ergattern. Die Angst, ob sie es ins Team schaffen ist groß, denn sie stoßen schon bald an ihre Grenzen. Es scheint, als hätten Stefanie und C.J. die perfekte Wohnung gefunden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© FremantleMedia Limited